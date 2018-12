Řidič měl rozvážet jídla, místo toho je na ulici ochutnával

Pokud si čas od času ve spěchu či pro ulehčení života objednáváte rozvoz jídla, asi si umíte více než živě představit, co byste doopravdy nechtěli, aby se dělo. Myšlenka na to, že řidič rozvážející jídla nenápadně ochutnává jednotlivé pokrmy je děsivá. A přesně to se dělo v indickém městě Madurai.