V kolumbijském městečku vyhlásili noční zákaz vycházení pro teenagery. Prý kvůli kletbě

V kolumbijském městečku Pajarito čítajícím zhruba 2000 obyvatel mají mladiství do sedmnácti let zaracha. Od sedmé hodiny večerní do páté hodiny ranní mohou vycházet ven pouze v doprovodu alespoň jednoho z rodičů. Důvodem je podle starosty zhruba 14 případů dětí, které začaly mít sebevražedné sklony, podivně měnily hlasy a rvaly si kůži.