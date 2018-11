Novinky

Pětatřicetiletý rybář Ryan Meganack měl být v roce 2016 odsouzen za sexuální útok na ženu, napsala agentura AP. Byl by to jeho druhý trest za sexuální trestný čin, takže z vězení by ven jen tak nedostal. Přišel proto s plánem, který by klidně mohli v Hollywoodu zfilmovat.

Šest dní před verdiktem vyjel na své lodi na moře a zinscenoval havárii. Když poté jeho člun našli, motor nefungoval, ačkoliv byl klíč v pozici „zapnuto“, plyn byl nastaven naplno a uvnitř byla jedna bota a prázdná lahev tvrdého alkoholu.

Vypadalo to, jako by opravdu havaroval a utopil se. Jenže Meganack se v pořádku vrátil na pevninu v doprovodu své přítelkyně Ivy Rodriguezové. On se vydal do lesů poblíž domova své matky, kde si připravil provizorní tábořiště se zásobami, ona šla do domu jeho matky, které, aby byla iluze dokonalá, druhý den ráno sdělila, že se s Meganackem pohádali a on poté odjel opilý na svém člunu, který byl navíc rozbitý.

Prozradila ho partnerka



Americká pobřežní stráž proto spustila rozsáhlou pátrací akci, do níž se zapojily i místní záchranné složky a dobrovolníci z Meganackova domovského Port Grahamu, informovala tamní televizní stanice KTUU. Jakmile by pátrání skončilo, chtěl Meganack z Aljašky uprchnout.

Jenže k tomu nedošlo. Rodriguezová ho totiž zradila a začala spolupracovat s úřady. Prozradila jim místo, kde se její přítel nachází a varovala je, že je ozbrojený. Netrvalo to dlouho a došlo k jeho zadržení.

Kromě původního trestu 15 let za mřížemi s 10letou podmínkou dostal Meganack navíc ještě dva a půl roku a musí uhradit v přepočtu téměř devět milionů korun pobřežní stráži jako náhradu za pátrání.