Chán žádal v Pekingu o finanční pomoc, která by přispěla k ukončení ekonomické krize Pákistánu. Devizové rezervy země klesly od začátku roku o 42 procent a činí asi osm miliard dolarů, což pokrývá sotva dvouměsíční dovoz zboží a služeb.

Minulý měsíc slíbila poskytnutí záchranného balíčku ve výši šesti miliard dolarů Saúdská Arábie, to ale Pákistánu podle všeho nebude stačit a Islámábád se chystá požádat o záchranný úvěr osmi miliard dolarů Mezinárodní měnový fond.

Someone on the news team accidentally mistyped IK’s location as “Begging” instead of “Beijing” and it’s honestly the most hilariously ironic thing ever.🤣🤣🤣🤗🤗🤗🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ppkzlvROBV