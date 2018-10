sl, Novinky

Mackley vzal skupinku nadšenců na projížďku v době, kdy sopka začínala soptit. To však, jak napovídají záběry, nebyl nejlepší nápad. Sopka totiž začala chrlit kameny, které dopadaly jen kousek od jejich člunu.

„Na videu můžete vidět velký výbuch a kameny dopadající jen kousek od nás. Ty byly dostatečně velké na to, aby nás zabily nebo potopily člun,“ přiznal Mackley.

Situaci měl prý ale pod kontrolou. „Vyhledávám sopky, abych klientům zařídil úžasné setkání s přírodou. Dělám to tak, aby to bylo co možná nejbezpečnější. V minulosti mě o kousek minulo nebo při hurikánech dokonce i zasáhlo spoustu předmětů, takže jsem strach neměl,“ vysvětlil.