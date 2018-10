ČTK

„Aligátory bylo třeba přestěhovat kvůli chladnému počasí, protože Adélka ani Libor nemají ve svém výběhu zateplený pavilon, kde by mohli trávit zimu. Zimoviště jim nabízí jak zateplenou podlahu, tak vyhřívanou vodu v bazénku, mají tam tedy veškerý komfort,“ řekla Vrabcová.

„Chovat aligátora oproti ostatním zvířatům není až tak složité. Nejsou nijak zvláště nároční ani na prostor, ani na potravu. Výjimkou bývá právě stěhování, které probíhá dvakrát do roka. Dnes jsme to ale zvládli během pětatřiceti minut, což je úspěch. Libor bere stěhování už celkem stoicky, je zvyklý, že se s ním takto dvakrát do roka manipuluje. Adélka je mladší a pohyblivější, manipulace s ní proto bývá trochu obtížnější,“ dodala mluvčí.

Na celoroční výběh nejsou peníze

Oba aligátoři jsou chování odděleně kvůli velkému hmotnostnímu a věkovému rozdílu. Zoo v současné době hledá pro samičku nový výběh. Adélka totiž přes léto dočasně obývá výběh tapírů. Podle Vrabcové by bylo ideální, aby měli oba aligátoři celoroční výběh, na jeho postavení ale momentálně chybí peníze.

Libor je v ústecké zoo od roku 1974.

„Aligátor Libor pochází od soukromého chovatele a zajímavostí je určitě to, že byl v roce 1974 zakoupen za 670 korun československých. V dnešní době se už obecně zvířata nenakupují, ale zoologické zahrady si je mezi sebou buď vyměňují nebo darují,“ vysvětlila Vrabcová.

Aligátor americký obývá jihovýchod USA, žije v močálech, řekách nebo bažinách, které se tam často překrývají s obydlenými oblastmi. Samci aligátorů dosahují většinou délky do 5,5 metrů.