Zájemci o lunární meteorit mohli své nabídky přihazovat do čtvrtečního večera, v pátek oznámil americký bostonský aukční dům RR Auction vítěze dražby. Kámen se stal největším lunárním meteoritem, který byl kdy vydražen. Meteorit byl nalezen minulý rok v africkém Mali.

„Je jeden z největších, který byl kdy nalezen,“ potvrdil agentuře Reuters Geoff Notkin, šéf společnosti Aerolite Meteorites, která meteorit prodávala. „A neexistuje žádný, který by byl jako tenhle. Říkáme mu lunární puzzle,“ dodal.

Nalezený exemplář se skládá z šesti kusů, které do sebe pasují naprosto přesně. Jeho cenu navíc ještě zvýšilo to, že na povrchu jsou jasně viditelné známky tavení od toho, jak kámen vstupoval do zemské atmosféry.

Měsíční kameny jsou do vesmíru vymrštěny dopadem meteoritů na povrch Měsíce. Ve vesmíru pak mohou strávit stovky i tisíce let, než některé z nich narazí na Zemi. Pokud neshoří v atmosféře, většina lunárních meteoritů končí v oceánech a mořích nebo na souši v neobydlených oblastech. Dosud jich proto bylo nalezeno jen pár stovek. Tím dosud největším je meteorit nalezený v roce 2007 v Maroku. Celistvý kus vážil 11,5 kilogramu.