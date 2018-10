„Já tady nechci umřít,“ zazní vyděšený ženský hlas na nahrávce, kterou s jistou dávkou škodolibosti zveřejnil Darren Luciana na Facebooku minulý týden. Video sice smazal, ale to už se stihlo stát hitem internetu a šíří se jako lavina.

Důvodem jsou dvě ženy, kterým se blízké setkání s keporkakem pranic nelíbilo. Zvědavá velryba se oddělila od svých dvou druhů připlula k člunu, na kterém se nacházel Darren se svou rodinou. Snažil se uklidnit situaci, ale příliš se mu to nedařilo.

