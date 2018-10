Žena ve své rezervaci sice zmínila, že si na palubu bere zvíře. Z letadla ale byla vyvedena proto, že se jednalo o veverku, což letecká společnost netušila.

„Pasažérka ve své rezervaci uvedla, že u sebe bude mít emočně podpůrné zvíře. Že jde ale o veverku, neuvedla. Hlodavci, včetně veverek, nejsou na linkách Frontieru povoleny,“ vysvětlil mluvčí aerolinek.

A protože seniorka nedbala výzev palubního personálu, museli zakročit přivolaní policisté.

"Rodents, including squirrels, are not allowed on Frontier flights": Police remove woman from plane after she tried to bring a squirrel on board, claiming it was an emotional support animal. https://t.co/R6OsYYuqYW pic.twitter.com/oLCYnz3NlW