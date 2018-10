ČTK

Jubilejní překlad oslavili slavnostní mší obyvatelé uprchlického tábora Bidi Bidi na hranicích Jižního Súdánu s Ugandou. V táboře žije přes čtvrt miliónu uprchlíků, kteří tam prchli před jihosúdánskou občanskou válkou.

Tábor Bidi Bidi je druhým největším na světě, postaven byl teprve loni v srpnu. Rozložen je na ploše 250 čtverečních kilometrů, většinou v ugandském pohraničním okresu Yumbe. Právě jeho obyvatelům je tisící překlad bible určen.

Uganda jen ve druhé polovině roku 2016 přijala více než 400 tisíc běženců z Jižního Súdánu.

Podle The Christian Post se v současné době bible překládá do 2500 jazyků, dalších 1600 jazyků na překlad teprve čeká. Překlady, které organizuje americká nezisková společnost Wycliffe Bible Translators, mají být hotovy do roku 2025.