mšv, Novinky

Benny si pobyt na zimním stadiónu prý hned oblíbil, zřejmě kvůli tomu, že v Nevadě, kde Del Sangrová žije, je velmi teplé klima. Na ledě se mohl labrador příjemně ochladit. „Jednou jsem ho vzala na led, utíkal po něm za mnou, klouzal se a vypadalo to, že si to celé velmi užívá. Moje dcera Brittany, kterou jsem naučila bruslit, když jí bylo kolem 17 měsíců, navrhla, že bychom to mohli zkusit i s Bennym,“ vzpomíná Del Sangrová.

Američanka proto z psích botiček a starých nožů vytvořila speciální brusle a začala svého chlupatého společníka učit, jak se na ledě pohybovat. „Měla jsem ho na vodítku a pomáhala mu s pohybem nohou. Dneska už dokonce ví, jak se otočit. Učí se rychle a brzy mu budeme muset nechat na míru vyrobit skutečné brusle,“ usmívá se žena.

Benny dovádí se svojí paničkou Cheryl.

FOTO: Profimedia.cz

Pes si zábavnou aktivitu prý velmi užívá. Žena by ho ráda naučila dělat otočky i na hudbu. „Vždy, když Bennyho někdo vidí bruslit, směje se. Je to prostě neuvěřitelné, co se dokázal naučit. Pár lidí mi už dokonce nabídlo hodně peněz, aby ho mohli koupit, ale to bych nikdy nedovolila. Nevzdám se ho,“ dodává hrdá panička. Hokejisté a krasobruslaři budou mít brzy zřejmě konkurenci.