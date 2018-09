tcs, Novinky

O neobvyklém objevu, který výzkumníci učinili letos v červenci, informoval ve středu Daily Mail.

Vědci z organizace Group for Research and Education on Marine Mammals (GREMM) se vypravili na každoroční pozorování stád běluh severních. Na záběrech z dronu však odhalili něco značně neobvyklého.

Ve stádě čítajícím okolo šedesáti běluh byl i mladý samec tmavého zbarvení s více než metrovým klem. Mladý narval byl spatřen ve skupině zhruba deseti mladých samců.

Dalším zkoumáním vědci zjistili, že se jedná o zvíře, které bylo s běluhami už loni a předloni. Nejde tedy jenom o nahodilé setkání, ale narval je s největší pravděpodobností právoplatným členem stáda.

Lost narwhal that strayed from the Arctic adopted by beluga whales https://t.co/MrllgqC49J pic.twitter.com/rx26Zt989x — Evan Kirstel (@evankirstel) 14. září 2018

Narvalové žijí většinou mnohem severněji, tento samec se podle všeho zatoulal do jižních vod a už zde zůstal. Oba rody – běluhy i narvalové - patří do stejné čeledi narvalovitých, největším rozdílem mezi nimi je přítomnost dlouhého klu - často nesprávně označovaného jako roh - u narvalů a jeho absence u běluh.

Kvůli klimatickým změnám je dost dobře možné, že k podobnému míšení příbuzných druhů bude docházet častěji, domnívají se vědci. Tento fenomén byl pozorován už třeba mezi ledními medvědy a medvědy grizzly.