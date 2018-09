sl, Novinky

„Výzvy jsou pro mě hrou. Čím delší je lano, tím je hra komplikovanější,“ svěřil se Daily Mailu mladý slacklinista.

Slackline je podobný provazochodectví, jde o chůzi či balancování na pružném úzkém popruhu. Při výkonech ve výškách jsou sportovci jištěni.

Na videu, které pořídil fotograf Cara Urban, je vidět, jak Herterich balancuje vysoko nad jezerem a pomalu se přibližuje cíli.

Quirin Herterich předvedl obdivuhodný výkon.

FOTO: Profimedia.cz

„Bylo to jako 'all in' v pokeru. Na druhou šanci nebyl prostor,“ vysvětlil Herterich.

„Po prvních sto metrech jsem se dostal do soustředěného stavu, v jakém jsem ještě nikdy předtím nebyl, a cestu jsem si náramně užíval. Ztratil jsem pojem o čase a mé tělo perfektně pracovalo," popsal cestu po pružném laně.

Ve výšce se tyčil přesně tři hodiny a pět minut.

FOTO: Profimedia.cz

Herterich není ve světě slacklinu nováčkem. Ve svém životě už stihl dokončit podobné výzvy v Albánii, Švýcarsku či Chorvatsku.