K dosáhnutí cíle počátkem srpna musel Chytil uplavat víc než 40 kilometrů, což zvládl přesně za 16 hodin a čtyři minuty. Samotný kanál přitom měří 34 a půl kilometru a je o necelý půlkilometr delší než Lamanšský průliv. Kvůli nepříznivým podmínkám zde plavci mohou naplavat i 45 kilometrů. V tomto směru měl tak český rekordman štěstí.

Chytil před pokusu o rekord trénoval každý den dvakrát, uplaval i 50 km týdně.

„Já jsem tam naplaval 41,1 kilometru, než jsem se konečně dostal na skotské pobřeží,“ vysvětlil. Teplota vody se v místě pohybovala jen kolem 13 stupňů. „U skotského pobřeží měla 14,4 stupně, což už bylo dost kafe,“ dodal Chytil s úsměvem. Plaval bez neoprenu, ten je totiž pro uznání rekordu zakázaný.

Zrádné medúzy

Severní kanál zatím zvládla jen necelá šedesátka plavců a od začátku srpna se k nim řadí už dva Češi. Minulý rok jako první Češka zvládla trasu uplavat Abhejali Bernardová a tento rok se k ní přidal i Chytil. Severní kanál je totiž nejtěžší z takzvané Oceans Seven, což je sedm světových úžin, které se snaží překonávat vytrvalí plavci. „Zatím jich bylo jedenáct, kteří to zvládli. Severní kanál si plavci nechávají na konec právě kvůli studené vodě, protože většina plavců tam končí na podchlazení nebo kvůli medúzám,“ vysvětlil Chytil.

Severní moře je plné žahavých medúz.

Právě kromě chladné vody jsou medúzy největší překážkou. „Já jsem dostal stovky žahnutí. V té vodě jsem čekal, že to bude horší, ale vzhledem tomu, že je člověk vychlazený a dochází k zúžení cév, nedochází k transportu jedu do těla,“ popsal s tím, že teprve až když plavec vyleze z vody ven a zahřeje se, dolehnou na něj všechna zranění a začne mu v krvi proudit všechen jed od medúz. „Místní tomu říkají jelly dance, člověk je jak opilý,“ dodal.

Oceans Seven – sedm úžin k přeplavání

Lamanšský průliv, Velká Británie – Francie

Gibraltarský průliv, Velká Británie – Maroko

Průliv Catalina, mezi ostrovem Santa Catalina a Kalifornií, USA

Cugarský průliv, mezi ostrovy Honšú a Hokkaidó, Japonsko

Průliv Molokai, mezi ostrovy Oahu a Molokai, Havajské ostrovy, USA

Severní průliv, Irsko – Skotsko

Cookův průliv, mezi Severním a Jižním ostrovem Nového Zélandu

Během celé plavby jej sledovali díky GPS navigaci i rodina, známí a fanoušci. Ti mu také skrze telefon posílali vzkazy, které si mohl číst z vody na velké tabuli umístěné na lodi. Podle pravidel se totiž nesmí plavec po celou dobu výkonu dotknout člověka ani lodi. Vodu a jídlo v podobě rozmixovaných sacharidových kaší mu jeho tým házel přímo do vody.

Pocity, když na území Skotska umisťoval českou vlajku, byly prý neskutečné.

Překonání Severního kanálu nebylo pro muže, který se honosí titulem Nejotužilejší Čech, jen osobní snahou. Plavbou se rozhodl podpořit Dětskou dopravní nadaci, která pomáhá dětem, jejichž rodiče přišli při nehodách o život. „Je to o tom, že když se díváme na statistiky, tak jsou to jen čísla, ale jakmile se to stane někomu v nejbližším okolí, tak už to nejsou jen čísla. Každý rok zemře přes pět set lidí na silnicích a přes dva tisíce je každoročně těžce zraněných,“ vysvětlil.

Na překonání Severního kanálu trénoval přibližně dva roky. „V posledních měsících jsem plaval asi 50 kilometrů týdně,“ přiblížil s tím, že pocit, kdy po šestnácti hodinách plavání vylezl na skotském pobřeží a zúročil tak svou píli, byl nepopsatelný.

Nyní už se zaměřuje na svůj další cíl. Rád by po třiceti letech zopakoval to, co v roce 1990 dokázali plavci František Venclovský a Jan Novák. Ti tehdy jako první lidé přeplavali nejhlubší jezero světa Bajkal.