Když po chvíli nabourala, opustila svůj automobil, vzala dítě a snažila se zmocnit jednoho z vozů stojícího opodál. Strážníci ji však stihli zadržet, píše server Fox News.

Na záběrech je vidět, jak žena v šedém mercedesu spolu s kojencem na palubě uniká ve vysoké rychlosti, dosahující místy až 160 km/h, policistům a kličkuje mezi ostatními automobily.

Policistům se sice podařilo propíchnout jednu z pneumatik, žena ale pokračovala v jízdě. Po chvíli se jí však řízení vymklo kontrole a narazila do jednoho z automobilů.

Ani to ji však neodradilo od úprku. Opustila vůz, popadla své dítě a utíkala. Po chvíli se snažila zmocnit jiného vozu, na místo však stihla přijet policie a ženu zadržela.

Here she is. Caitlyn Rodriguez, sporting the Texas DOC’s “strung out” line for fall... pic.twitter.com/B5qvBikGlm