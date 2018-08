zel, Novinky, BBC

„Nejsme žádní odpůrci koček. Rádi bychom se ale setkali se zodpovědným chovem domácích mazlíčků a zrovna s kočkami je v tomto často problém, “ odůvodnil změny ve vyhlášce John Collins z místní samosprávy.

Od nové úpravy si slibuje především ochranu zdejší divoké přírody. Právě kočky, které se volně toulají po okolí, ve velkém likvidují původní druhy, zejména pak ptactvo.

„Pokud by chystané změny prošly, bylo by to obrovským zlepšením pro faunu a životní prostředí obecně,“ vysvětlila Ali Meadeová z rady pro životní prostředí.

Praktiky policejního státu?



O schválení návrhu se bude jednat v říjnu. Zdaleka ne všichni jsou s ním ale spokojeni. Obyvatelka ostrova Nico Jarvisová jím byla doslova šokována a plánuje proti němu podat petici. Sama má tři kočky a jsou jejím jediným prostředkem, jak se vypořádat s problémy s hlodavci, kteří zaplavují její bydliště.

„Je jedno, kolik pastí a jedů nastražím. Stále přicházejí další a další krysy. Prokoušou se dovnitř do domu a nedá se jich prakticky zbavit. Kdybych neměla kočku, tak se v mém domě nedá žít, “ postěžovala si Jarvisová.

Přistup obce zároveň přirovnala k praktikám policejního státu. „Nemůže být řeč o regulaci chování koček, spíš jejich úplný zákaz.“

Škůdci stojí Nový Zéland miliardy ročně



Podle odborníků je hlavní potíž v tom, že lidé nechávají kočky volně toulat. „Kdyby se ke kočkám přistupovalo více jako ke psům, tak by pravděpodobně k žádnému masivnímu vybíjení zvířectva nedocházelo,“ popsal situaci Peter Marra zabývající se migrujícím ptactvem.

Zákon je součástí ambiciózního plánu na záchranu původních druhů a boje proti škůdcům. Nový Zéland se chce zbavit do roku 2050 všech predátorů, kteří sem byli uměle zavlečeni. Ať už jsou to krysy nebo lasičky. Státní kasu totiž ročně přijdou v přepočtu na více než padesát miliard korun.

Kočky můžou za desítky vyhynulých druhů



Problém koček ale rozhodně není zanedbatelný ani z globálního hlediska. Vědci je dokonce řadí mezi sto nejškodlivějších nepůvodních invazivních druhů. Podle Marry je za vyhynutí více než 63 druhů zvířat zodpovědný právě nekontrolovatelný růst kočičí populace.

Jenom ve Spojených státech ročně kočky zlikvidují čtyři milióny ptáků a 22 miliónů savců.