Giuseppeho při každodenní aktivitě před časem vyfotografoval majitel přilehlé restaurace Giorgio Moffa a fotku umístil na sociální sítě, kde zaznamenala velký počet pozitivních reakcí.

„Když jsem ho viděl, věděl jsem, že se za tím vším skrývá velký milostný příběh,“ řekl Daily Mailu Moffa.

Giuseppe Giordano s fotkou své zemřelé manželky Idy.

To nyní potvrdil i samotný Giuseppe. Svoji vyvolenou prý poznal, když mu bylo pouhých 15 let. O dalších šest let později už byli oficiálně svoji a během života spolu zplodili celkem tři děti.

V roce 2010 však Idě lékaři diagnostikovali rakovinu, které o rok později podlehla. Pro Giuseppeho to byla těžká životní rána, se kterou se dosud stále snaží vypořádat.

Giuseppe s manželkou Idou a jejich třemi dětmi na archivní fotografii.

„Nosím její fotku, protože Idu díky ní vedle sebe stále cítím a nejsem pak tolik osamělý. K pobřeží chodím rád, protože mi to tam připomíná staré časy,“ říká s tím, že na stejné místo s Idou chodil, když byli oba mladí.

„Jsem velmi překvapený, jaký obdiv vzbudil můj příběh u lidí na internetu. Nemínil jsem nikoho inspirovat, jen jsem nechtěl být osamělý. Moje žena mi byla vším,“ dodává skromně.