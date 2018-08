Novinky

Nehoda se odehrála minulý čtvrtek, v úterý policejní oddělení města Little Rock zveřejnilo záběry z bezpečnostních kamer, které průběh celého incidentu zachytily. Bývalý policista William Denio měl v den nehody otestovat nové vybavení policejního vrtulníku 2001 Bell TH-67.

Během kontroly vybavení však vrtulník stojící na přívěsu zachytil vítr a stroj se vznesl do vzduchu. Denio se pokusil s vrtulníkem přistát, zachytil se však jednou ližinou o přívěs. Stroj se převrátil na stranu a spadl na zem.

Při nehodě byly totálně zničeny rotory, které se rozletěly do okolí. Policista byl s vážným poraněním hlavy převezen do nemocnice, jeho stav je podle vyjádření oddělení policie v Little Rocku stabilizovaný. Další okolnosti nehody jsou stále předmětem vyšetřování.