Podle mluvčího connecticutské Národní gardy Michaela Petersona se posádky vrtulníků vracely z měsíčního výcviku v Kalifornii zpět do Connecticutu, když nad městem Festus nedaleko St. Louis narazily na nepříznivé počasí a kvůli špatné viditelnosti raději přistály.

@jhuda did you hear about the emergency landing of a Chinook military helicopter at a restaurant in Festus this afternoon? You don't see or hear that everyday. pic.twitter.com/SO0k8MvpNr