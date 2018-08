mšv, Novinky

Sochu v životní velikosti umístili aktivisté skupiny Indecline na billboard, na němž bylo napsáno, že vražda může projít i klaunovi. Jedná se o slova sériového vraha Johna Wayna Gacyho, který si jako klaun přivydělával, než během několika let znásilnil a zabil 33 chlapců.

Podle aktivistů něco podobného řekl i prezident ještě před volbami. „Vztahuje se to k jeho slavnému výroku, že by mohl jít po Páté Avenue, někoho zastřelit a stejně by dostal hlasy. Mezi Trumpem a Gacym jsou jisté paralely. Svým způsobem je to také sériový vrah, i když na takové hlubší úrovni. Třeba, co se jeho politiky ohledně klimatu týče,“ uvedl mluvčí aktivistů.

Aktivisté nechali sochu u billboardu jen několik hodin, než ji opět odstranili.

Jedná se o sochu ze stejné série, jako byly ty, které se v New Yorku a dalších amerických městech objevily před dvěma lety, když Donald Trump kandidoval na prezidenta.