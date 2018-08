lž, Právo

Koulovačku v srpnu si na vlastní kůži mohl vyzkoušet každý z návštěvníků v úterý po poledni. Nejen díky teplotě překračující třicítku vydržela kupka sněhu na travnaté ploše slabou půlhodinu.

„Pro děti i dospělé to je zábava. Takové Vánoce v létě,“ usmívá se Kateřina Kramlová, od září ředitelka Sportovních zařízení města Náchod, které koupaliště spravují. Vzápětí dostane sněhovou koulí do hlavy. Ani to jí dobrou náladu nezkazí.

Sníh je v těchto parných dnech pro návštěvníky koupaliště vítaným zpestřením.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

„Počasí je ideální. Včera bylo na koupališti na 450 osob, ale o víkendu přes dvanáct set. Tato akce se koná jednou ročně, ale možná bychom mohli častěji,“ dodává.

Sníh na travnatou plochu u hlavního bazénu koupaliště dovezli pracovníci ze zimního stadionu krátce před půl druhou. Ve dvě hodiny po něm zbyla už pouze rychle mizející kaluž.