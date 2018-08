Ochrnutého sokola uzdravili v české záchranné stanici, odletěl do Polska

Přibližně tříletý sokol stěhovavý, který se v záchranné stanici pro volně žijící zvířata na Huslíku v Poděbradech od února zotavoval z vážného úrazu a 30. června byl vypuštěn zpět do volné přírody, dokázal odletět až do středního Polska. Momentálně se pohybuje u města Krzyworzeka. Vyplývá to z údajů miniaturní vysílačky, kterou sokola pracovníci záchranné stanice před vypuštěním opatřili.