Siao-minova žena, jejíž jméno nebylo zveřejněno, byla diagnostikována s nemocí před pěti lety. Nemoc motorického neuronu často postihuje právě končetiny nebo i dýchací svaly, žena tak není schopna pohybu.

Číňan nechtěl, aby prožívala život připoutaná na lůžku. „Chtěl jsem jí dát něco více smysluplného,“ doplnil. Jelikož je pár bezdětný, rozhodl se Siao-min, že se svou manželkou bude cestovat a ponese ji při tom na zádech.

Chinese Man Travels in Asia Carrying Disabled Wife So She Doesn’t Have to ‘Leave with Regrets’ https://t.co/NCSZdYdoAN pic.twitter.com/rNiIzjbhqq