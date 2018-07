Stanice Victoria známá též pod názvem London Victoria je velice vytíženým dopravním uzlem. Kromě stanice metra se zde totiž nachází i vlakové nádraží. Velice často zde dochází k nehodám na eskalátorech.

Rodiče Megan napadlo, že by hlas malé holčičky mohl upoutat cestující více než běžné hlášení. „Tak trochu je na herectví a napadlo mě, že by mohla být pro,“ svěřil se BBC Meganin otec Robbie.

Nine-year old Megan is getting people's attention as a safety announcer at Victoria station...it sounds like it might be working! Megan also thinks "adults should listen more to children" I couldn't agree more... https://t.co/zYYJ9JQGNW