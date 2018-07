Jezevčík vyskočil z letadla a utekl do pouště. Dokázal v ní přežít šest dnů

Měl to být obyčejný let, jenže se z něj vyklubalo drama o záchraně čtyřnohého mazlíčka. Dvouletý jezevčík Gaspar cestoval v přepravním prostoru letadla do chilského Iquique. Jenže po přistání se jeho přepravní box rozbil a vyděšený pes utekl do nedaleké pouště. Tam se ho zdravého podařilo najít po šesti dnech.