znk, Právo

„Prošli si peklem – a teď je chcete do dalšího pekla poslat znovu? Tak to ne. Ti chlapci už toho zažili dost,“ citoval server smyšlenou reakci trenéra mladých fotbalistů.

Ti prý jednomyslně rozhodli, že než by letěli za Trumpem, vrátí se do jeskyně, která je nyní z 95 procent zatopena. Je to prý pořád lákavější než navštívit nyní Bílý dům – vzhledem k tomu, že by jim hrozilo, že je jako mladé, ilegální migranty americký Úřad pro přistěhovalectví a výběr cel (ICE) pošle do vězení.

Americký miliardář Elon Musk prý nyní pracuje na sestavení ponorky dostatečně velké na to, aby všechny chlapce přepravila znovu do jeskyně, z níž byli v úterý vyproštěni – co nejdále od hlavy USA. V nejhorším případě budou vybaveni zásobami až do roku 2024, kdy by mohl skončit Trumpův hypotetický druhý prezidentský mandát.

„Nikdy mě nenapadlo, že může být něco horšího než ta jeskyně,“ dodal prý k rozhodnutí jeden z chlapců při balení svých věcí. „Ošklivě jsem se spletl.“

Z jeskyně Tcham Luang bude muzeum

Jeskynní komplex se podle stanice BBC změní v muzeum, které bude návštěvníky seznamovat s průběhem záchranné operace. Muzeum pak nebude zřejmě fungovat v monzunovém období, kdy je komplex pravidelně zaplavován. [celá zpráva]