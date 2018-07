Incident se odehrál v australském městě Hervey Bay. Muž údajně běžel za ještěrkou, když se pod ním náhle propadla zem.

A man chasing a lizard on the beach has literally been buried alive. Rescue crews worked for five hours to free the man from a giant sink hole. @ebonycavallaro #9News pic.twitter.com/d4nK20FEgT

Lidé, kteří se nacházeli v okolí, uslyšeli volání o pomoc a přivolali pohotovostní složky. Na místo přijeli policisté, hasiči i záchranáři.

About thirty emergency services and council workers have freed a man trapped in a sinkhole at Hervey Bay. It is believed he was chasing a lizard when he fell in the hole https://t.co/Yurkfpjvbx #QLD pic.twitter.com/gb5dqZMFTp