Lucie Drlíková je kromě fotografky také dlouholetou potápěčkou, a tak není divu, že se k podvodnímu focení lidí dostala přes focení ryb a žraloků. „Je to náročně především na techniku, protože vše musíte mít voděodolné. Také při něm funguje zcela jiná komunikace než ve studiu, holky, které fotím, toho musí vydržet více,“ řekla Novinkám Drlíková.

Lucie Drlíková je také dlouholetou potápěčkou.

FOTO: Lucie Drlíková

Fotografka, která sama miluje pobyt pod vodní hladinou, proto vytvořila projekt s názvem Bylo nebylo ve vodní říši, pro nějž je inspirací fotografčino dětství.

„Jsou to různé pohádky, fantazie, něco pramení z toho, co mi třeba máma povídala jako dítěti za pohádky, něco jsem si prostě vymyslela, protože já se díky tomuto projektu sama vracím do té fantazie a říše světa magie a kouzel,” řekla.

Takto například vznikla fotografie zobrazující slunce, které kněžky vynášejí nad hladinu. „Slunce zapadá za horizont, to znamená do moře, takže ony ho každé ráno vynášejí z toho moře ven,” vysvětlila. V nádherných zářivých kostýmech se představily herečka Patricie Solaříková a zpěvačka Anna Slováčková.

Fotografka se ve svých projektech vrací do světa fantazie a snů.

FOTO: Lucie Drlíková

Drlíková si kromě samotného focení také sama navrhuje a šije kostýmy, připravuje rekvizity a scénu, dokonce i sama líčí své modelky. Vše však závisí na dobrém světle, od čehož se odvíjí i hloubka, ve které se bude fotit.

„Fotím zhruba mezi nulou až čtyřmi metry. Ideální je kolem těch dvou metrů, aby měly pod sebou i nad sebou nějaký prostor,” dodala Drlíková.

Focení pod hladinou vody je velmi náročné.

FOTO: Lucie Drlíková

Focení v takové hloubce ale může být náročné pro samotné modelky. „Já jsem hrozně klesala dolů. Myslela jsem si, že musím vydechnout, aby mě to netahalo nahoru, paradoxně jsem nakonec dech musela zadržovat, abych se udržela nahoře,” řekla Solaříková. Focení si prý užívala.