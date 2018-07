tcs, Novinky

Dramatické okamžiky, které se odehrály v městečku Tatuí v brazilském státě São Paulo, zachytily bezpečnostní kamery. Motocyklista zrovna předjížděl auto, jehož řidič si ho nevšiml a chystal se odbočit. Motocyklistu tak auto poslalo do vzduchu právě směrem, kde stála Shirle Prestesová.

Před obchodem čekala na svého malého syna a vychutnávala si cigaretu. „Akorát jsem se otočila, když jsem viděla letící motorku, neměla jsem vůbec čas zareagovat,“ uvedla Prestesová.

To jí dost možná zachránilo život. Jak motorkář, tak jeho motorka proletěli těsně kolem vyděšené ženy a přistáli o pár metrů za ní. „Díky Bohu, že mé dítě nebylo se mnou, protože by ho to určitě trefilo a následky mohly být fatální,“ řekla Prestesová.

Prestesová vyvázla z celé hrůzně vypadající nehody bez škrábnutí, motorkář kupodivu jen s lehkými zraněními. Policie ho však obvinila z nebezpečného řízení.