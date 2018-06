Ukrajinci skočili těsně před příjezdem metra do kolejiště

Nejapný vtípek předvedla dvojice mladíků v ukrajinském hlavním městě Kyjevě. Když k nástupišti metra přijížděl vlak, skočili oba do kolejiště a čekali, co se stane. Stalo se to, že museli být zpod soupravy pracně vyprošťováni, čímž způsobili značné zpoždění celé linky, píše deník Daily Mail.