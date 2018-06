Senior byl nezvěstný od soboty odpoledne, kdy při procházce opustil své kamarády. Ihned poté se rozjela rozsáhlá pátrací akce, na které se podílelo zhruba 50 lidí.

Muž byl nakonec nalezen až následující den asi o půl třetí odpoledne díky policejnímu dronu. Nacházel se v přírodní rezervaci Titchwell Marsh, kde byl částečně potopen v bažině. Na místě strávil více než 20 hodin.

Záchranáři ho následně vysvobodili a letecky převezli do nemocnice, kde mu lékaři diagnostikovali podchlazení. Pughova manželka Felicity Daily Mailu prozradila, že její muž je z incidentu stále zlehka zmatený.

The extraordinary moment a police drone helped save a man trapped in marshes in North Norfolk. Peter Pugh, aged 75, had been missing for 24 hours after he sank arm-deep into a muddy creek during a weekend walk. pic.twitter.com/LmY7WCsU4N