„Jmenuji se Boockaboo a ze začátku budu mít asi strach. Trpím kožní nemocí zvanou demodikóza a její léčba je relativně nákladná,“ píše se v prvních řádcích dopisu.

„Je to skvělý čtyřletý pes, jeho léčbu si už ale nadále nemůžeme dovolit. Prosím, dejte mu šanci. Bylo pro nás těžké ho opustit,“ dodávají majitelé.

„Zraňuje nás, když vidíme milující rodiny vzdávat se svých mazlíčků, protože si nemohou dovolit veterinární péči. Chápeme, že to musí být nesmírně náročné rozhodnutí,“ svěřil se Steve Coleman, výkonný ředitel organizace Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, která se o křížence šarpeje nyní stará.

Dobrou zprávou je, že jedna z charit zaměřených na podporu zvířat už přislíbila, že se o léčbu zvířete postará. Apeluje však na majitele, aby se ozvali, a Boockaboo se tak mohl vrátit domů.