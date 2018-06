Na první pohled vypjatou situaci během zákulisních jednání mezi dvěma koly oficiálních rozhovorů zachytil oficiální fotograf Jesco Denzel. Jeho fotografie teď ale na internetu běhá v mnoha vylepšených verzích.

Někdo si povšiml dramatické kompozice celého snímku, která si nezadá s díly holandských mistrů.



To whomever did this G7 photo-edit - bravo! pic.twitter.com/Bi1lo2kcll

These are everywhere and every one is BRILLIANT. pic.twitter.com/HxVRoKK3e8