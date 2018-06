tcs, Novinky

O tom, co se stalo jejímu manželovi, podrobně informovala Jennifer Sutcliffeová regionální televizní stanici KIII-TV. Muž šel 28. května pracovat na zahrádku, kde našel chřestýše. Nebezpečného plaza se rozhodl zbavit sám, vzal rýč a ostrou hranou hadovi usekl hlavu.

Následně se sehnul k oběma částem hada a chtěl je sebrat a vyhodit. Neuvědomil si ale podstatnou věc: Hadí hlava může bez problémů fungovat ještě několik hodin poté, co je oddělena od zbytku těla.

„To je klasická chyba. Lidé si často neuvědomují, že savci a plazi fungují prostě jinak. Hlava (po useknutí) dál funguje – včetně jedových žláz. Stejně tak i ocas může v případě chřestýše dál chřestit,“ sdělila serveru Gizmodo Leslie Boyerová, lékařka specializující se na protijedy.

Když se tedy muž bez rukavic sehnul pro hadí hlavu v domnění, že zůstane nehybná, chřestýš ho kousl a vypustil do něj notnou dávku jedu. Manželka se ho pokusila odvézt do nemocnice, ale muž cestou začal kolabovat. Za doktory ho musel dopravit vrtulník.

Useknutí hlavy je nejhorší způsob, jak se zbavit hada



Zprvu se objevily zprávy, že mrtvý, respektive přeseknutý chřestýš vypouští více jedu než živý had. Vzhledem k tomu, že doktoři použili 26 dávek séra, to tak nejspíš není. Podle Boyerové totiž jde jen o něco málo vyšší dávku, která je potřeba k záchraně uštknuté osoby.

Na závěr přidává Boyerová ještě jednu radu. Useknutí hlavy jedovatému hadovi je to nejhorší, co můžete udělat, když se ho chcete zbavit. „Je to kruté ke zvířatům a navíc pak máte poměrně malý kousek hlavy s jedovými žlázami, který musíte zvednout,“ řekla Boyerová. Nejlepší je zavolat experty nebo raději nechat zvíře být. Zabít chřestýše je pak podle Boyerové možné jen nejnutnějších případech.

