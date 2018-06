sl, Novinky

Policisté reagovali na hlášení nehody krátce po sedmé hodině ranní. Když přijeli na místo, řidič se nacházel v převráceném automobilu, z kterého vycházel kouř. „Nemysleli jsme na nic jiného než na to, že ho musíme dostat ven živého. Samozřejmě riskujete svůj vlastní život, ale na to zkrátka nesmíte myslet,“ svěřil se listu The Courier Mail Gardiol.

Strážníci ihned popadli své obušky a začali jimi mlátit do čelního skla automobilu. Když se ve skle konečně vytvořila díra, uvízlého muže popadli a odtáhli ho do bezpečí. Jak je ze záběrů patrné, v ten moment už z auta šlehaly plameny.

Třiasedmdesátiletý muž byl následně převezen do nemocnice. „Měl na těle několik boulí a modřin. V nemocnici nám projevoval velkou vděčnost. Až teď si uvědomuji, že jsme mu pravděpodobně zachránili život,“ řekl Gardiol.