„Jednoho dne jsem si vzal v zaměstnání volno, vzal si svoji makro výbavu a vydal se do přírody hledat nějaké drobné tvory, se kterými jsem se ještě nesetkal,“ sdělil Kestenberg agentuře AP.

„Když jsem se procházel vegetací se zrakem upřeným na zem, uslyšel jsem najednou v uších otravné bzučení. Bylo mi jasné, že je to jen otravný komár, tak jsem to ignoroval,“ řekl.

O chvíli později však narazil na obrovské hejno. „Byly jich doslova stovky. Z otravného zvuku se rázem stala nepřetržitá záležitost. Mohl jsem jednoduše pozorovat, jak na mě ve velkém počtu neustále usedávají,“ vylíčil nepříjemnou situaci.

Popíchanou měl celou ruku

„V tomto bodě by se každý rozumný člověk otočil na podpatku, vrátil se domů a snažil se ulevit štípancům. Já ne, napadlo mě totiž, že bych svou krev mohl vykoupit skvělými záběry,“ popsal moment, kdy se myšlenka v jeho hlavě zrodila.

„Připravil jsem si výbavu, hodil na sebe mikinu s kapucí a ujistil se, že mám zakrytou každou část těla kromě levé dlaně. Skončil jsem, až když zapadlo slunce. Měl jsem přes 600 fotografií a pěkně popíchanou ruku, ale s výsledkem jsem spokojený,“ přiznal.

„Svědění za pár dní přešlo. Rozhodně to stálo za to, ale nejsem si jistý, zda bych do toho šel znovu. Většina lidí video ocenila, někteří mi ale říkali, že jsem se zbláznil,“ svěřil se mladý fotograf.