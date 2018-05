Tuny lávy ničící domy a silnice, tisíce evakuovaných lidí. Sopka Kilauea do vzduchu stále chrlí dým a jedovaté výpary. Přesto se najdou lidé, které při pohledu na zuřící vulkán napadne jediná myšlenka: „Mohl bych si nad lávou opéct marshmallow, kdybych měl dostatečně dlouhý klacek?“ Tak totiž zněla otázka, se kterou se uživatel Twitteru obrátil na Geologický úřad Spojených států.

Erm...we're going to have to say no, that's not safe. (Please don't try!) If the vent is emitting a lot of SO2 or H2S, they would taste BAD. And if you add sulfuric acid (in vog, for example) to sugar, you get a pretty spectacular reaction.