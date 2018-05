Když si Willettová jednoho ráno všimla, že její dcera nemá v puse dudlík, v žádném případě ji nenapadlo, že ho o chvíli později najde v její pleně. Ihned jí došlo, že dívka musela plastový předmět během spánku spolknout, odvezla ji proto do nemocnice.

„Byla jsem strašně vyděšená. Myslela jsem si, že bude mít vnitřní krvácení,“ svěřila se žena.

Toddler Aurora miraculously survives after she swallowed her dummy https://t.co/dUVSo0mC7i pic.twitter.com/JX0SwWhlva