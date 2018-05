sl, Novinky

Dyeová přišla na svět ve městě Heeley v anglickém hrabství South Yorkshire a ve svém domě žila samostatně až do věku 103 let. Od té doby sice pobývá v domově důchodců v Sheffieldu, stále ale chodí bez hole a ráda si povídá s lidmi.

Seniorka, která se dlouhá léta věnovala knihařství, byla vášnivou zahradnicí a ráda pletla, má na dlouhověkost specifický názor. Svůj vysoký věk připisuje tomu, že vždy vyhýbala mužům. Za svůj dlouhý život prý neměla ani krátký románek.

„Kdykoliv se jí někdo zeptá, zda někdy měla manžela, odpoví: ‚Nikdy jsem žádného neměla, a právě proto jsem se dožila takového věku‘. Myslí si, že vztahy jsou zbytečný stresový faktor,“ svěřila se Daily Mailu její osmdesátiletá neteř Diana Heatonová.

K její dlouhověkosti dost možná přispěl fakt, že byla celý život velmi aktivní. „Když jí bylo 103 let, požádala mě, abych jí vyměnila závěsy v ložnici. Řekla jsem jí, že to udělám další den, ona si to ale mezitím stihla zařídit sama,“ vzpomíná její osmdesátiletá neteř Diana Heatonová.