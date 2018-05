sl, Novinky

Osmiletý chlapec si hrál na okraji přístavu, když z ničeho nic uklouzl a ze tří metrů spadl do vody jen kousek od ponorky ze studené války.

Pidtafai, který byl v přímořském muzeu spolu se třemi kamarády, na nic nečekal a v oblečení skočil za ním, aby ho zachránil. „Slyšel jsem, jak někdo spadl do vody a volá o pomoc. Lidé křičeli. Plavat umím, tudíž jsem dlouho neváhal. Byl to instinkt,“ svěřil se agentuře AP Tum.

Statečný turista kluka popadl a doplaval s ním k okraji, kde společně vyčkali, než k nim přijel pracovník přístavu na voru a dostal je oba do bezpečí.

Přihlížející se Tumovi za jeho hrdinský čin odvděčili potleskem a nazývali ho hrdinou. „Je hezké, když vás označí za hrdinu. Bylo to ale zkrátka to jediné, co jsem mohl udělat, abych chlapci pomohl,“ řekl skromně zachránce.