Novinky

Princ Charles a matka nevěsty

Pro Dorii Raglandovou, matku Meghan, to zřejmě nebylo jednoduché. Otec nevěsty kvůli operaci srdce nepřijel a nevlastní sourozenci Meghan nebyli pozvaní. Doria tak seděla v části kaple svatého Jiří určené pro stranu nevěsty sama a občas vypadala trochu ztraceně, jak podotkla BBC. Bylo tak zřejmé, že se jí ulevilo, když jí princ Charles při odchodu podal svou ruku.

Děkuji, táto

Během příchodu do kaple vypadal Harry uvolněně a v klidu si povídal s bratrem Williamem, který mu šel za svědka. Ve chvíli, kdy do kaple vstoupila Meghan a Harry ji tak poprvé spatřil ve svatebních šatech, bylo poznat, že ho přemohly emoce. Meghan vedl k oltáři princ Charles a kamery zachytily, jak k němu Harry pronesl „Thank you, Pa“, tedy „Děkuji, táto“.

Video

Příchod Meghan Markleové k oltáři, Harry poprvé viděl nevěstu. Zdroj: Reuters.

První pohled na šaty

Dlouho a hojně se spekulovalo o tom, jaké šaty na sobě Meghan bude mít. Někdo čekal odvážný kousek, nakonec to ale byly minimalistické bílé šaty s dlouhou vlečkou. V závoji byla vyobrazena jedinečná flóra každé z 53 zemí Commonwealthu, což bylo přání Meghan.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Meghan přijela ke kapli a poprvé ukázala svatební šaty. Zdroj: Reuters.

David Emanuel, který navrhl šaty princezny Diany, k tomu poznamenal, že to bylo velmi chytré. A dodal, že Dianě by se to určitě líbilo.

Biskup Michael Curry

Emotivní projev amerického biskupa Michaela Curryho vyvolal velké ohlas. Některým se nelíbil, protože prý trval příliš dlouho, většinou se ale dočkal chvály, protože pozitivně narušil ceremoniál svázaný tradicemi. „V lásce je síla, nepodceňujte ji. Ví to každý, kdo se někdy zamiloval,” řekl například.

"Anybody get here in a car today?" - That's how Reverend Michael Curry ended his "fire" address #royalwedding pic.twitter.com/RDzCyHb25K — Sky News (@SkyNews) 19. května 2018

Část projevu biskupa Michaela Curryho.

Polibek

Všichni na to čekali a dočkali se poté, co novomanželé vyšli z kaple. BBC píše, že tentokrát polibek působil nenuceně. Meghan se Harryho nenápadně zeptala: „Políbíme se?“ Odpověď Harryho byla jasná.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Novomanželé vyšli z kaple a políbili se. Zdroj: Reuters.