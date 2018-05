sl, Novinky

O termínu a místě svatby informoval Kensingtonský palác už koncem loňského roku. Že půjde princi Harrymu za svědka jeho starší bratr William se pak královská rodina pochlubila koncem dubna. Nyní však britská média přichází s podstatně bližšími detaily.

Svatba proběhne v kapli svatého Jiří na hradě Windsor.

FOTO: Profimedia.cz

Deník The Sun píše, že květinová výzdoba, kterou má na starost aranžérka Philippa Craddocková, bude obsahovat bílé růže, pivoňky a náprstníky a že svatební dort, kterého se ujme cukrářka a majitelka londýnského pekařství Violet Claire Ptaková, má mít citrónovo-bezinkovou příchuť.

Během celé události, která bude vysílána v živém přenosu, pak budou nad hradem Windsor zrušeny veškeré lety, aby slavnostní obřad nerušily. Pár si řekne své ano v pravé poledne a v jednu hodinu odpoledne se vydá na okružní jízdu kočárem.

Účast Meghaniných sourozenců nejistá



Na svatební obřad bylo podle listu The Telegraph rozesláno 600 pozvánek, z nichž dvě s největší pravděpodobností dorazily rodičům budoucí nevěsty - Dorii Raglandové a Thomasi Markleovi. Ti jsou sice od roku 1987 rozvedení, ale udržují přátelský vztah. Otec by měl podle očekávání přivést Meghan k oltáři, v pondělí se ale objevila informace, že Thomas Markle se rozhodl, že na svatbu nepojede. [celá zpráva]

Účast Meghaniných sourozenců je však zahalena otazníky. Zatímco sestra Samantha Markleová na obřadu spíše chybět nebude, příchod bratra Thomase Marklea Jr. je nepravděpodobný. Se svatbou totiž vůbec nesouhlasí.

Přípravy na sobotní svatbu jsou v plném proudu.

FOTO: Profimedia.cz

„Meghanina snaha stát se princeznou vyznívá jako role céčkové herečky za zenitem. Kdyby nebylo táty, tak do dneška utírá stoly a hlídá děti, aby splatila své dřívější dluhy,“ řekl americkému magazínu In Touch s odkazem na skutečnost, že jejich otec měl všechny úspory v minulosti investovat do rozjezdu její kariéry v Hollywoodu.

Celebrity a politici

Události se podle spekulací zúčastní i řada známých osobností. Mezi pozvanými mají být údajně členky bývalé hudební skupiny Spice Girls, anglický zpěvák Elton John či americká tenistka Serena Williamsová.

Kensingtonský palác naopak vyloučil účast amerického prezidenta Donalda Trumpa, premiérky Spojeného království Theresy Mayové i kanadského premiéra Justina Trudeaua.