Filmaři natočili film, který má různé konce podle toho, kdo ho sleduje

S unikátní technologií přišli tvůrci interaktivního filmu The Angry river (Rozzuřená řeka). Díky technologii sledování pohybu očí a umělé inteligenci film skončí jedním z pěti možných scénářů podle toho, co divák nejvíce sledoval a co ho nejvíce zajímalo.