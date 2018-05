tcs, Novinky

Kurz, který byl oceněn japonskou vládou, v současnosti nemají jen ve škole ve městě Izumo, ale přebraly ho i jiné střední školy. Více se něm začalo mluvit po víkendové reportáži japonské televize Nippon TV ze školy ve městě Fukuoka, kde ho rovněž nabízejí.

Během výuky dostane každý ze studentů vejce, o které se musí starat. Pod dohledem vyučujícího studenti o vejce pečují v inkubátoru a učí se, jak zajistit, aby se z vejce vylíhlo zdravé kuřátko.

Po vylíhnutí pak musí žáci o kuře pečovat a jsou zodpovědní za jeho zdravý vývoj. To zahrnuje pravidelné krmení, výměnu vody či monitorování správné teploty. Po uplynutí šesti měsíců pak pod dohledem vyučujícího musí studenti kuře zabít, správně naporcovat a nakonec z něj připravit jídlo.

Uvědomí si pravou hodnotu jídla

Pro řadu studentů se jedná o silný emocionální zážitek, protože si během doby, co se u kuře starali, vypěstovali ke zvířeti pouto. Právě tato bolestivá zkušenost je terčem kritiky, ale zároveň rovněž důvodem, proč se kurz pořádá.

Kritici tvrdí, že celý kurz je zbytečný a pro studenty může být traumatický. Zastánci kurzu naopak tvrdí, že se tak studenti nejlépe naučí, že život dokáže být krutý. Navíc si uvědomí pravou hodnotu jídla, což si v dnešní době uvědomuje stále méně a méně dětí.

„Jíme maso, to znamená, že jíme živé tvory, musíme je zabíjet,“ říká Tacuja Mori, autor knihy „Jak jíst život“ a zastánce podobných kurzů. Každý, kdo jí maso, by si podle Moriho měl podobným kurzem projít. Pokud to někomu vadí, vždy má na výběr a může se stát vegetariánem, říká Mori.