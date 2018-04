tcs, Novinky

Když se postarší vesničan Čchi vydal 19. dubna do města, nic zpočátku nenasvědčovalo tomu, že by měly nastat nějaké problémy. Vůl spořádaně táhl vozík a Čchi pomalu a poklidně projížděl ulicemi velkoměsta.

Jenže pro některé řidiče, kteří se za volem museli ploužit, to bylo příliš pomalu. Jeden z nich to následně dal najevo, když se na křižovatce pokusil hlasitým zatroubením zvíře popohnat.

Zřejmě netušil, že se mu to povede víc, než by chtěl. Vůl, který uslyšel přímo za sebou hlasité troubení, se splašil a vyrazil tryskem dopředu. Nebohý Čchi se pouze křečovitě držel otěží a snažil se udržet na starém vozíku. Jak dokazují záběry z bezpečnostních kamer, nepovedlo se mu to.

Úprk nepřežil jenom vozík



Poslední část svého úprku už zvíře absolvovalo lehčí o svého pána. Po dvou kilometrech zahnul vůl do klidnější uličky, kde se ho policistům a dobrovolníkům podařilo zklidnit. Tam se posléze setkal i se svým potlučeným a velice nešťastným majitelem.

Vůl vyvázl bez zranění, vážnou újmu krom ztráty hrdosti neutrpěl ani Čchi. Jeho vozík však splašenou jízdu nepřežil a přišel o obě kola.