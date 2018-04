Kristýna Léblová, Novinky

Dvouplošník Bohemia B-5 poprvé vzlétl v Plzni 27. dubna 1919. „Je to vůbec první letoun vyrobený v Československé republice a v této výstavě symbolizuje nadšení z budování státu v prvních letech jeho existence. Československo nemělo moře, takže se mezi letci vžilo přísloví Vzduch je naše moře, a tento letoun ta léta symbolizuje,“ vysvětlil Novinkám kurátor výstavy Michal Burian z Vojenského historického ústavu.

Náročná akce

Dostat ale takový unikát z bodu A do bodu B nebylo jednoduché.

Dvouplošník Bohemia B-5 dokázal letět rychlostí až 110 km/h.

FOTO: Novinky

„Převoz probíhal z prostor Vojenského technického ústavu přes tunel Blanka až do Jízdárny Pražského hradu. Bylo to velmi složité, my jsme dokonce demontáž a montáž zkoušeli dvakrát tady u nás,“ řekl ředitel Vojenského technického ústavu Jiří Protiva. Na demontáži se podílelo šest lidí, kteří letadlo také repasovali. Na místě se muselo letadlo zasadit do ocelových jeklů na vrcholu stěny a až poté se montovala křídla.

Převoz demontovaného letadla.

Převoz demontovaného letadla.

Pro instalaci bylo nutné zpevnit podlahu a nosníky, celá akce trvala jeden den. „Know-how našich zaměstnanců je zajímavé především i tím, že nepracují jen na moderních technologiích, ale dokážou v historii vrátit zpátky a repasovat techniku právě z historických hledisek,“ dodal Protiva.

Hmotnost letadla je 520 kilogramů. Rozpětí křídel je osm metrů a maximální rychlost činila 110 kilometrů za hodinu, což bylo tehdy obdivuhodné číslo.

První československé letadlo Bohemia B-5 visí v Jízdárně Pražského hradu.

FOTO: Novinky

Výstava Doteky státnosti bude otevřena od 10. května v Jízdárně Pražského hradu a potrvá až do 31. října. Expozice je věnována historii státní symboliky od roku 1918 až do současnosti.