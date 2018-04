Fotografii 64leté ženy s motykou hozenou přes rameno zveřejnil na Instagramu novinář, který pracoval na článku o zemědělství v severozápadním Španělsku. Na snímek ihned reagovaly tisíce uživatelů sociální sítě a začaly s nadsázkou žádat Leisovou o komentář k americké politice i mezinárodním tématům.

„Říkám si, že to musí být kvůli té barvě vlasů,“ svěřila se Španělka listu La Voz de Galicia.

S Trumpem toho příliš společného nemá, například nepoužívá mobilní telefon a nemá ani potřebu se nijak vyjadřovat na sociálních sítích.

Míster president,here in Spain, Galicia we have your doble. The name of this woman is Dolores Leis. Come to visit us Spain will receive you with charm pic.twitter.com/dbtn9mg4Zo