Při návštěvě jeho dílny člověk narazí na vinylové desky všude. Jejich počtem by se vyrovnal kdejakému specializovanému obchodu. Pro Ivana Jurečku je však důležitější to, jak deska vypadá, než jak hraje. Využívá je jako plátna, do kterých vyřezává svá díla.

Inspiraci bere všude kolem sebe, často také záleží na lidech, co si u něj objednají. Novinkám tak vyřezal do vinylové desky logo, a přitom nám ukázal, jak jeho díla vznikají. Důležitý je už výběr samotné desky. Jelikož, jak sám říká, pracuje s originály, které nepřelepuje, ani nestříká, musí dávat pozor, aby barevně ladila se vznikajícím dílem.

Z odřezků si dělá vizitky

Při práci se snaží minimalizovat veškerý odpad. Papírovou část obalu desky tak používá na vytvoření šablony. Pomocí speciálně upravené desky do šablony obkresluje i vnitřní část desky, jejíž barevné odlišení pak při tvorbě může vzít v potaz.

Hotovou šablonu položenou na desku obkresluje pomocí propisky, čímž se obraz postupně na desku vyryje. Pak už následuje samotné vyřezávání a obrušování řezů.

Ivanovu tvorbu lze vidět i v některých pražských kavárnách.

„V podstatě ta práce je primitivní, není to žádná věda, a to mě na tom baví,“ dodal Jurečka s tím, že je pro něj hlavně důležité to, že pracuje s něčím, co ostatní už považují za odpad.

Minimalizace odpadu je pro něj velmi důležitá. „Já jsem snažím z materiálu, z desek, které dostanu, využít úplně všechno,“ zdůraznil. Hotová díla ukládá do původních přebalů alb a zbytky z papírových obalů desek využívá později při posílání desek zákazníkům.

Využití má i pro vyříznuté části desek. Z nich pro zájemce vytváří své vizitky.

Původně voják, později herec

Rodák ze slovenské Banské Bystrice se k takzvanému vinyl artu dostal oklikou. Původně profesionální voják, začal později studovat činohru. „Tam mě začala bavit práce s různými materiály, a tak jsem se postupně dostal k práci s deskami,“ zmínil Jurečka.

Desky postupně sbíral po antikvariátech a bazarech, dnes mu je lidé i sami nabízejí. „Mám docela velkou spotřebu, tak toho není nikdy dost,“ dodává s úsměvem.

Vyřezané logo Novinek od Ivana Jurečky.

