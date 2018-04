Keevyová zrovna venčila svého jezevčíka, když pes náhle začal štěkat směrem k odvodňovacím stoce. Zevnitř se ozýval zvuk, žena si však myslela, že se tam ukrývá kočka. Po chvilce ale zjistila, že se jedná o pláč dítěte.

V naději, že jí se záchranou někdo pomůže, začala zběsile mávat na projíždějící auta. Zastavil šedesátiletý Cornie Viljoen, jenž po vyslechnutí ženy vytáhl z kufru auta železnou tyč a vypáčil betonovou desku, která zakrývala vchod do stoky.

