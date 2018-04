sl, Novinky

Montannah pocházející z amerického města Austin zdolala nejvyšší samostatně stojící horu na světě na počest svého zemřelého otce. „Čím výš se dostanu, tím blíž mu v nebi budu,“ svěřila se holčička listu The Austin American-Statesman před výstupem.

Massive congrats to Montannah Kenney, the 7 year old girl of Austin, who became the youngest girl ever to summit Mt Kilimanjaro! 🎉



Read more: https://t.co/lopYWIhIAP#Kilimanjaro #GirlsWhoHike pic.twitter.com/CMUR7anlYJ — Easy Travel Tanzania (@EasyTravelTZ) 9. dubna 2018

Horu chtěla její pětačtyřicetiletá matka původně zdolat s přáteli, nakonec však projevila nebývalý zájem právě Montannah. Ačkoliv oficiální pravidla říkají, že děti se mohou na výpravu vydat až od deseti let, udělují se i zvláštní výjimky.

. Montannah Kenney and her mom Hollie Kenney made the climb during Montannah's spring break in March. https://t.co/MYPW5e1kD8 — KFI AM 640 (@KFIAM640) 8. dubna 2018

„Neustále jsem ji varovala, že jí může být po cestě velmi špatně a že na výstup budeme muset tvrdě trénovat,“ sdělila matka. Montannah se však nenechala odradit a s matkou každý víkend po dobu šesti týdnů v rámci přípravy absolvovala čtyř až osmihodinový trek.

7 year old Montannah Kenney from Texas recently became the younger person to hike Mount Kilimanjaro https://t.co/6lUw0uBW4R — Drak News (@Drak_News) 6. dubna 2018

Vrchol africké hory nakonec společně pokořily 16. března. Ten den bylo dívce necelých osm let, přesněji sedm let a 310 dní. Překonala tak rekord Roxy Getterové, která horu zdolala loni až po dovršení osmi let.